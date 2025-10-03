Quantcast
Συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Περιστέρι- Συνελήφθη ένας 15χρονος - Real.gr
real player

Συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Περιστέρι- Συνελήφθη ένας 15χρονος

19:34, 03/10/2025
Συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Περιστέρι- Συνελήφθη ένας 15χρονος

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι μια καθηγήτρια.

Έναν 15χρονο συνέλαβαν οι Αρχές από το Μπαγκλαντές για τη συμπλοκή μεταξύ μαθητών που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 11:30 μια ομάδα 15 μαθητών από λύκειο της περιοχής επιτέθηκε με σκουπόξυλα σε μαθητές του 9ου λυκείου, ενώ τους πέταξαν νεράντζια και αυγά.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι μια καθηγήτρια.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved