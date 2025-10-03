Συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Περιστέρι- Συνελήφθη ένας 15χρονος - Real.gr

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι μια καθηγήτρια.

Έναν 15χρονο συνέλαβαν οι Αρχές από το Μπαγκλαντές για τη συμπλοκή μεταξύ μαθητών που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 11:30 μια ομάδα 15 μαθητών από λύκειο της περιοχής επιτέθηκε με σκουπόξυλα σε μαθητές του 9ου λυκείου, ενώ τους πέταξαν νεράντζια και αυγά.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.