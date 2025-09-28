Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, όχι μόνο για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις.

«Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Συγκεντρώσεις συμπαράστασης βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες πόλεις.

Στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που πραγματοποιείται σήμερα στο Σύνταγμα, έχει ήδη μαζευτεί αρκετός κόσμος με πανό, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.