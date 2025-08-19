Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας στο δίκτυο καταστημάτων της ACS για τους πυρόπληκτους με τη Humanity Greece - Real.gr

Τρόφιμα μακράς διάρκειας
• Zυμαρικά, ρύζι, όσπρια
• Κονσέρβες
• Ζάχαρη, αλεύρι
• Mπάρες δημητριακών, μπισκότα.
Λοιπά είδη
• Κολλύρια για τα μάτια
• Βαζελινούχες γάζες και & αποστειρωμένες γάζες
• Βρεφικές πάνες
• Σερβιέτες.
Σημαντικές διευκρινίσεις:
1. Τα τρόφιμα μακράς διαρκείας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες ως ημερομηνία λήξης.
2. Η συγκέντρωση των άνω ειδών στα καταστήματα ACS ξεκινάει από την Τρίτη 19/08/25 και θα ολοκληρωθεί με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
3. Για να γίνει αποδεκτή η δωρεάν παραλαβή των ειδών από το δίκτυο των καταστημάτων της ACS, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• μέγιστος αριθμός δεμάτων ανά αποστολέα είναι τα πέντε (5) δέματα με συνολικό βάρος έως είκοσι (20) κιλά (για όλα τα δέματα)
• τα είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κλειστά χαρτοκιβώτια και να φέρουν ευκρινή ένδειξη «Humanity Greece».
H εταιρεία παρακαλεί το κοινό για την πλήρη συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η αποστολή των ειδών πρώτης ανάγκης, που θα βοηθήσει ουσιαστικά τους συνανθρώπους μας.
Η ACS θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και το οποίο επικεντρώνεται σε 4 κοινωνικούς πυλώνες: την ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη/φυσική καταστροφή και δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας, την προστασία της φύσης, την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.