Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου - Real.gr
Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου

17:14, 06/02/2026
Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου

Στην πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, έξω από το υπουργείο Παιδείας, προχώρησαν σήμερα φοιτητές, με αιχμή την αντίθεσή τους στη διαγραφή φοιτητών και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όπως επεσήμαναν, επρόκειτο για την «πρώτη απάντηση ενάντια στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16». Επιπλέον, οι φοιτητές ζητούν την κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές και παράλληλα, τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης των φοιτητών, ειδικά όσων είναι και εργαζόμενοι.

Ακόμη, ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο Πρυτάνεων, «η χρηματοδότηση δεν καλύπτει ούτε το 10% των αναγκών των πανεπιστημίων μέχρι το 2030».

Τέλος, οι φοιτητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, στα Προπύλαια, όπου μαζί με μαθητές προγραμματίζουν συλλαλητήριο.

 

