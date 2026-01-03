Συγκέντρωση και πορεία στην αμερικανική πρεσβεία: "Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα" - Φωτογραφίες - Real.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Το κάλεσμα απηύθυναν οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική, ζητώντας από τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία να εκφράσουν την συμπαράσταση τους στον λαό της Βενεζουέλας και την αντίθεσή τους στην επιχείρηση των ΗΠΑ.

Σ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, ενώ από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης ακουγόταν η ανακοίνωση καταδίκης του ΚΚΕ για την επίθεση των ΗΠΑ.

Μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας, μέλη της ΚΝΕ άνοιξαν πανό και άναψαν καπνογόνα, με μήνυμα αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας, γραμμένο στα αγγλικά.