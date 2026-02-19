Συγκέντρωση ΚΝΕ στην Καισαριανή: «Να γίνουμε αντάξιοι αυτών που ορθοβάδισαν, ικανοί στις μάχες του σήμερα και του αύριο» - Real.gr

Πλήθος κόσμου από όλες τις γενιές συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία «Παναγιώτη Μακρή», στη συγκέντρωση που διοργάνωσε η Οργάνωση Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ με αφορμή τις άγνωστες μέχρι σήμερα φωτογραφίες που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές την Πρωτομαγιά του 1944, διατρανώνοντας ότι «αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στο λαό».

Στη συγκέντρωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ηλίας Σταμέλος, δήμαρχος Καισαριανής, ο Γιώργος Κατημερτζής, Α’ Αντιπρόεδρος της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και πρώην δήμαρχος Καισαριανής, οι απόγονοι δυο εκ των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, Δημήτρης Κυριακούδης, εγγονός του Δημήτρη Κυριακούδη και Αθηνά Μ. Ζύμαρη, ανιψιά του Χρήστου Ζάγκα, ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ και του Γραφείου Περιοχής της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ και μίλησε ο Βαγγέλης Μαγνήσαλης, μέλος του Γραφείου του ΚΣ και Γραμματέας του ΣΠ Αττικής της ΚΝΕ.

Παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γγ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος τόνισε ότι το ηθικό μεγαλείο των «200» αποτελεί παράδειγμα για τις νέες γενιές, για όλους τους λαούς του κόσμου.

Ακόμα, παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος και Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος.

Τα ονόματα των 200 εκτελεσμένων ήταν γραμμένα πάνω σε μικρές πικέτες που κρατούσαν ψηλά νέοι.

Μετά την συγκέντρωση η μεγάλη πορεία έφτασε στην πύλη του Σκοπευτηρίου.

«Οι ήρωες γεννιούνται από το λαό και ανήκουν στο λαό». Το πανό της ΚΝΕ απλώνεται απέναντι από τον τοίχο της εκτέλεσης, όπου βρίσκονται και οι πικέτες με τα ονόματα.

Τη στιγμή που η πορεία περνούσε τον στενό διάδρομο προς τον τόπο της εκτέλεσης, η συγκίνηση κορυφώθηκε ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν τα τελευταία λόγια των εκτελεσμένων, μέσα από τα δικά τους τελευταία σημειώματα.

Οι φωτογραφίες από τη μέρα της εκτέλεσης προβλήθηκαν στον τοίχο, ζωντανεύοντας τα πρόσωπα στη θέση που βρέθηκαν.

Μέσα σε συνθήματα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής κατέθεσαν λίγα λουλούδια..

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και το Πένθιμο Εμβατήριο για τους τιμημένους νεκρούς. Το Μνημείο γέμισε από τα διακόσια κόκκινα γαρύφαλλα που άφησαν οι νέοι της ΚΝΕ, με δέος, συγκίνηση, με μάτια υγρά, με τη γροθιά ψηλά.

Μόλις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση, δεκάδες νεολαίοι πέρασαν από το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.Στην κεντρική του αίθουσα είδαν τα εκθέματα και άνοιξαν συζητήσεις. Περνώντας όμως στην Αίθουσα Ηρώς Κωνσταντοπούλου, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν και τα ονόματα των εκτελεσμένων και φωτογραφίες ορισμένων από αυτούς, οι φωνές χαμήλωσαν και με σεβασμό οι νέοι άρχισαν να διαβάζουν τα σύντομα βιογραφικά κάποιων από τους διακόσιους.

Στα βλέμματα όλων ανέβαινε το μήνυμα και η απόφαση «Να γίνουμε αντάξιοι αυτών που ορθοβάδισαν, ικανοί στις μάχες του σήμερα και του αύριο».