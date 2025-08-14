Συγκέντρωση στο λιμάνι Πειραιά για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς - Real.gr

Κινητοποίηση ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου από το Ισραήλ «Crown Iris» πραγματοποιούν αυτή την ώρα μπροστά στην πύλη Ε12 του Πειραιά εκατοντάδες διαδηλωτές από το ΠΑΜΕ, σωματεία και άλλους φορείς και συλλογικότητες της Αριστεράς.

Στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας που με «κλούβες» των ΜΑΤ έχει αποκλείσει την είσοδο που οδηγεί στο κρουαζιερόπλοιο.

«Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο! Να γυρίσει πίσω! Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου!» τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, καλώντας τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, «που μετρά ήδη περισσότερους από 60.000 νεκρούς, σε μεγάλο ποσοστό παιδιά, και πλέον αντιμετωπίζει τα σχέδια του Νετανιάχου να επιβάλει καθολική κατοχή της Γάζας».

Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές των ημερών, εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ παρέδωσαν συμβολικά τρεις πυροσβεστήρες στις αστυνομικές δυνάμεις.



