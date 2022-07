Συγκινεί Ρουμάνος πυροσβέστης: Σώζει μικρό πρόβατο μέσα στην πυρινη λαίλαπα.

Έτσι ανάμεσα στους πυροσβέστες που επιχείρησαν χθες στη φωτιά που ξέσπασε στο Σχηματάρι, όπου οι Αρχές μάλιστα χρειάστηκε να προχωρήσουν σε προληπτική εκκένωση του οικισμού Αγίου Γεωργίου, στο Δήλεσι, ήταν και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες.

Ένας απ' αυτούς σώζει - όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media της ρουμανικής πρεσβείας στη χώρα μας - ένα μικρό πρόβατο.

????????????????‍?? Image of the day. First mission of the Romanian firefighters, together with their Greek colleagues, in the area of #Schimatari@IGSU_URGENTE_RO@eu_echo@SOSGR112pic.twitter.com/GuS0Q10XZj