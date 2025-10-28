Συγκίνηση στις Θεσπιές: Η μικρή Αλεξία παρέλασε για πρώτη φορά, έξι χρόνια μετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα - Real.gr

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπίες της Βοιωτίας όταν στην παρέλαση έλαβε μέρος η μικρή Αλεξία, η οποία το 2019 κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της όταν δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό Πάσχα του 2019, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας στο πλευρό τη μητέρα της που είναι δίπλα της από την πρώτη στιγμή, αλλά και δύο συμμαθήτριες της που κράτησαν περήφανα τη σημαία και συνόδευσαν τη φίλη τους σε μια συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς και ελπίδας.

Η Αλεξία που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου συνεχίζει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, οι αγωνίες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν λείπουν, όμως η θέληση της να προχωρήσει μπροστά είναι ακλόνητη.



