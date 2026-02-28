Συγκίνηση στο ΑΠΘ: Λουλούδια και φαναράκια στο μνημείο για τους φοιτητές που χάθηκαν στα Τέμπη - Real.gr

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την παραμονή της επετείου της τραγωδίας των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο μνημείο που έχει στηθεί εντός της Πανεπιστημιούπολης, στα γρασίδια της φιλοσοφικής, στη μνήμη των 16 φοιτητών (13 του ΑΠΘ και τριών άλλων πανεπιστημίων) που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Οι φοιτητές άφησαν στο μνημείο λευκά γαρύφαλλα και τριαντάφυλλα ενώ φώναξαν και συνθήματα για την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα. Ακόμα, άναψαν 16 φαναράκια και τα άφησαν στον ουρανό στη μνήμη των φοιτητών ενώ φώναξαν και συνθήματα για την τραγωδία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων αλλά και την αναφώνηση συνθημάτων με το άναμμα πυρσών.

Πηγή ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ: thestival.gr