Σε κλίμα συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στη Σύλβα Ακρίτα - Real.gr

Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τη Σύλβα Ακρίτα, την πρώτη γυναίκα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτικό μέλος του κόμματος.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Ρένα Δούρου, ο Γιώργος Λιάνης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Νίκος Παππάς, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Σπύρος Μπιμπίλας και άλλοι.

Το τελευταίο «αντίο» στη Σύλβα Ακρίτα: