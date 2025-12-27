Συγκινητικό μήνυμα ζωής από την Άννα Κανδαράκη: «Φέτος ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο - Πόσα "πρέπει" να σηκώσουμε ακόμα» - Real.gr

Ένα σημαντικό μήνυμα ζωής με αφορμή τα Χριστούγεννα θέλησε να στείλει η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, η οποία όπως έχει αποκαλύψει βρέθηκε για δεύτερη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Η ψυχολόγος, μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο συγκλονίζει λέγοντας ότι φέτος ήρθε πολύ κοντά στον θάνατο,

«Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο… και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα “πρέπει”, πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το.

Καλή γιορτινή μέρα (δε ξέρω αν θα τα πούμε πριν την αλλαγή του χρόνου). Έτσι κι αλλιώς,.. είπα θ’ ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή “πρέπει να ανεβάσω”. Την αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κανδαράκη.

