Συγκλόνισαν οι επικήδειοι γιου και εγγονού του Σαββόπουλου - «Από την αγάπη σου κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος» - Real.gr

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου παρακολούθησε τους επικήδειους στην νεκρώσιμη ακολουθία, ενώ ο γιος και ο εγγονός του Νιόνου, είπαν δύο λόγια για τον πατέρα και παππού, Διονύση.

Το ευχαριστώ του προς όλους όσοι πήγαν στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου εξέφρασε ο γιος του.

«Προσπαθούσε να μας πει ότι το άυλο και το υλικό ήταν ταυτόχρονα»

«Εμένα ξηλώθηκε να μου πληρώσει την εκπαίδευσή μου όταν σπούδασα στην Αμερική κι από την άλλη είχε μια πνευματικότητα και αναχωρούσε και πήγαινε στο Πήλιο για εννιά μήνες, είπε ο γιος του.

«Κατάλαβα το μήνυμα που πήγε να μας περάσει είναι ότι είμαστε αυτό που είμαστε με το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα ρούχα μας, και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από αυτό το υλικό, παραδίπλα. Η πνευματική μεριά και η υλική μεριά τρέχουν ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε την τάση να τα ξεχνάμε. Αλλά προσπαθούσε να μας πει ότι το άυλο και το υλικό ήταν ταυτόχρονα», ανέφερε ο γιός του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο επικήδειος του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου

«Από την αγάπη σου κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος, τα καλά και τα κακά» είπε στον επικήδειό του ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου αποκάλυψε ότι όταν ήταν μικρός, ένιωθε κόμπο στον λαιμό του από συγκίνηση κάθε φορά που ήταν μαζί. «Αυτή η συγκίνηση ερχόταν από την αγάπη που λάμβανα».

«Η ψυχή σου μένει μαζί μας, σε αγαπώ πολύ».