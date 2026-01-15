Ευρωκοινοβούλιο: Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Μενίδι - Real.gr

Στην ομιλία της έκανε λόγο για δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω καταγωγής και εθνικότητας, ζητώντας θεσμική και οικονομική στήριξη για τα παιδιά των θυμάτων έμφυλης βίας.

«Σήμερα βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω». Με αυτή την πρόταση η 20χρονη Ντανάι Τζέσικα συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο της μητέρας της από τον πατέρα της σε εκδήλωση με τίτλο «Γυναικοκτονίες: 8+1 Ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Μια εκδήλωση που διοργάνωσε και συντόνισε ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

Δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μιλώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Ενκελέιντα, τον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της Ντανάι Τζέσικα, που τη σκότωσε με 17 μαχαιριές.

«Αφέθηκε εκεί για ώρες με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά της. Τι θα είχε γίνει αν κάποιος την είχε ενημερώσει; Ίσως τώρα η μητέρα μου να ζούσε» είπε η 20χρονη, που μετά τη δολοφονία ανέλαβε τον ρόλο του γονέα και για τον ανήλικο αδελφό της.

Παράλληλα είπε πως η μητέρα της, πριν δολοφονηθεί, είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία και στη Δικαιοσύνη τις απειλές που δεχόταν: «Φοβόταν και το είπε πολλές φορές. Το είπε στην αστυνομία, το είπε στη Δικαιοσύνη. Είχε καταγγείλει αυτόν τον άνθρωπο όχι μία, αλλά τρεις φορές», είπε. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές Αρχές την καθησύχαζαν, λέγοντάς της πως «δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση» και ότι απλώς θα καταγραφεί το περιστατικό.

Ωστόσο, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. «Την προηγούμενη ημέρα εκδικαζόταν το αυτόφωρο για την υπόθεσή της. Η μητέρα μου δεν ενημερώθηκε ποτέ. Δεν ήξερε ότι υπήρχε ενεργή δικαστική διαδικασία, δεν ήξερε αν εκείνος ήταν ελεύθερος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πήγε να κοιμηθεί χωρίς να ξέρει ότι ήταν η τελευταία της μέρα».

Όμως η 20χρονη αναφέρθηκε και για τις ελλείψεις στο σύστημα προστασίας, καθώς όπως είπε: «Στη μητέρα της, της μίλησαν για διαδικασίες, για δομές, για κουμπιά πανικού, αλλά ποτέ δεν της παρείχαν ουσιαστική ασφάλεια».

Στην ομιλία της έκανε λόγο για δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω καταγωγής και εθνικότητας, ζητώντας θεσμική και οικονομική στήριξη για τα παιδιά των θυμάτων έμφυλης βίας: «Τα παιδιά των γυναικοκτονιών δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι και αυτά θύματα», είπε και ζήτησε την υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ενιαία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και άμεση εφαρμογή προστατευτικών μέτρων όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες.