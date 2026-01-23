Συγκλονιστικό βίντεο από την κακοκαιρία στη Βάρη: Ορμητικά νερά μπήκαν σε σπίτι και παραλίγο να παγιδευτεί οικογένεια - Real.gr

Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια μέσα στο σπίτι της στη Βάρη, όταν χείμαρρος που σχηματίστηκε από την κακοκαιρία που εισέβαλε με ορμή στην κατοικία.

Το συγκλονιστικό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star καταγράφει τη στιγμή που τα ορμητικά νερά εισβάλουν στο εσωτερικό του σπιτιού. Μέσα βρίσκονταν ο πατέρας με τα δύο ανήλικα παιδιά του, τα οποία εγκλωβίστηκαν, καθώς ο γιος βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο.

Σε μια δραματική προσπάθεια να σωθούν, ακούγεται η αδερφή του αγοριού να του φωνάζει «βγες από το παράθυρο», ενώ ο πατέρας παλεύει με τα νερά για να φτάσει κοντά τους και να τους προστατεύσει.

Παρά τον εφιάλτη που έζησαν, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και η οικογένεια σώθηκε την τελευταία στιγμή.