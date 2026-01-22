Συγκλονιστικό βίντεο: Δύο άνδρες έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα από τα ορμητικά νερά - Real.gr

Μια γυναίκα σώθηκε χθες την τελευταία στιγμή στην Άνω Γλυφάδα, πριν παρασυρθεί από τον ορμητικό χείμαρρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Forecast Weather Greece, μια γυναίκα επιχειρεί να περάσει το δρόμο που έχει μετατραπεί σε χείμαρρο, χάνει την ισορροπία της και παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Την τελευταία στιγμή η γυναίκα διασώθηκε από δύο άντρες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους έσπευσαν κοντά της, την σήκωσαν και την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο.

Ήταν, μάλιστα, τόσο δυνατή η ορμή του νερού, που οι δύο άνδρες χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην παρασυρθούν και οι ίδιοι από τα ορμητικά νερά.

