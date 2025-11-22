Quantcast
Συγκλονιστικό βίντεο: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στη Φιλιππιάδα - Real.gr
real player

Συγκλονιστικό βίντεο: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στη Φιλιππιάδα

15:08, 22/11/2025
Συγκλονιστικό βίντεο: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στη Φιλιππιάδα

Τα μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί στα νερά στις φερτές ύλες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την Φιλιππιάδα.

Το βίντεο με τις συγκλονιστικές στιγμές διάσωσης του αλόγου:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved