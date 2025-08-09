Συγκλονίζει η ανάρτηση του αδελφού της Λένας Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Real.gr

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρετά την αδελφή του, τη Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o Κώστας Σαμαράς αναφέρει:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…».

«Δεν θα φύγεις ποτέ… Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου», προσθέτει.

Την ανάρτηση συνοδεύει με μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαρούμενος αγκαλιά με την αδελφή του.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χθες ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.