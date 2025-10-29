Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς» - Real.gr

Quantcast
Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

11:59, 29/10/2025
«Έτσι όπως ήταν στην αρχή δεν έβλεπε δεν μίλαγε δεν άκουγε, εδώ που φτάσαμε είναι θαύμα» είπε το πρωί της Τετάρτης η μητέρα της μικρής Αλεξίας από τις Θεσπιές η οποία έκανε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου έξι χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα.

«Μετά από πολλά χρόνια έκανε ξανά παρέλαση. Αυτή τη στιγμή έχει σχολείο, πάμε πρώτη γυμνασίου. Κάνουμε τα πάντα στο σπίτι θεραπείες, πηγαίνουμε σε πισίνα, δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται» είπε στο Action24 η κυρία Νικολέτα Σαμαρτζή συμπληρώνοντας «παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς».

Όπως είπε, μετά τις εικόνες της μικρής Αλεξίας στην παρέλαση μαζί με την ίδια και συμμαθήτριές της, «μου ερχόντουσαν πολλά μηνύματα από όλη την Ελλάδα και μου έλεγαν είναι η Αλεξία της Ελλάδας».

Παρόλα αυτά η κατάσταση του μικρού κοριτσιού «είναι ακόμα δύσκολη», με τη μητέρα της να αναφέρεται στον άνδρα που πυροβόλησε στον αέρα το Πάσχα του 2019 με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

«Όταν ακούς από όλο τον κόσμο ότι “είναι η Αλεξίας μας”, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον πέραν του ότι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Η βοήθεια πρέπει να είναι από τον άνδρα που πυροβόλησε, γιατί αυτός την έβαλε στο καρότσι. Μας δίνει 800 ευρώ τον μήνα. Εγώ πριν τύχει αυτό, δούλευα, τώρα δεν μπορώ να πάω πουθενά. Ακόμα και όταν είναι στο σχολείο πρέπει να είμαι ανά πάσα στιγμή εύκαιρη».

