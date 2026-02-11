Συγκλονίζει ο πατέρας του κοριτσιού που έπεσε στο συντριβάνι: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του» - Real.gr

Συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 2χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που έζησε, ελπίζοντας –όπως είπε– σε ένα θαύμα. «Εγώ το παιδί το κρατούσα από το χέρι, με το που γύρισα το κεφάλι μου το παιδί έφυγε και το είδα στο συντριβάνι, ένα, δύο λεπτά. Το βγάλαμε, ήρθε ένας άνθρωπος από το μαγαζί και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Μετά ήρθε η αστυνομία, πήρε το παιδί και το πήγαμε στο νοσοκομείο. Στην Ελλάδα έχω δύο χρόνια· ήρθαμε για ένα καλύτερο μέλλον για το παιδί και μας συνέβη αυτό… ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Στο βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, φαίνονται πελάτες καφετέριας να τρέχουν πανικόβλητοι προς το συντριβάνι για να βοηθήσουν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα περιπολικό που περνούσε εκείνη τη στιγμή σταμάτησε αμέσως, οι άνδρες της ΕΛΑΣ πήραν το παιδί αγκαλιά και έφυγαν γρήγορα για το νοσοκομείο.

Οι συγγενείς του παιδιού, μέσα από το ρεπορτάζ του σταθμού, εξέφρασαν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς την Αστυνομία για την άμεση παρέμβασή της και προς τους γιατρούς του νοσοκομείου για τις προσπάθειες να κρατηθεί το παιδί στη ζωή.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αστυνομία που έκανε το καλύτερο και στους γιατρούς· είναι θεοί», ανέφερε συγγενής.

Οι γιατροί επισημαίνουν πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι κρίσιμα για τη μικρή, καθώς κάθε ώρα που περνά είναι καθοριστική για την πορεία της υγείας της.