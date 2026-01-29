Συγκλονίζει ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία - «Το ένα παιδί που “έφυγε” το ήξερα, πηγαίναμε σχολείο μαζί» - Real.gr

Quantcast
23:17, 29/01/2026
Συγκλονίζει ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία – «Το ένα παιδί που “έφυγε” το ήξερα, πηγαίναμε σχολείο μαζί»

  • Ο Κώστας Τσιμίκας προχώρησε σε μια ανθρώπινη και ιδιαίτερα φορτισμένη αποκάλυψη, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Ρόμα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Europa League.
  • Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι γνώριζε προσωπικά έναν από τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς είχαν φοιτήσει στο ίδιο σχολείο.
  • Ο Κώστας Τσιμίκας εξέφρασε τη «θλίψη [του] για όλους τους Έλληνες» και ευχήθηκε «να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα».

Σε μια ανθρώπινη και ιδιαίτερα φορτισμένη αποκάλυψη προχώρησε ο Κώστας Τσιμίκας, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Ρόμα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Europa League.

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι γνώριζε προσωπικά έναν από τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς, όπως είπε, είχαν φοιτήσει στο ίδιο σχολείο. Τα λόγια του αποτύπωσαν τη διάσταση της τραγωδίας πέρα από το οπαδικό ή αθλητικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται μια τέτοια απώλεια.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, εγώ ιδιαίτερα τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο. Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα», ανέφερε συγκεκριμένα ο διεθνής αριστερός μπακ της ιταλικής ομάδας.

