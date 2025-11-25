Συγκλονίζει βίντεο για τις γυναικοκτονίες: Θύματα «επιστρέφουν» με ΑΙ – «Κάποτε ήμουν απλά μία κοπέλα... και έγινα όνομα σε τίτλο» - Real.gr

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, και ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» δημοσίευσε ένα βίντεο με γυναίκες που έπεσαν θύματα δολοφονίας.

Το συγκλονιστικό βίντεο δίνει για πρώτη φορά φωνή στην ιστορία τους, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους – οι οποίες αποτελούν ιδρυτικά μέλη του «Γίνε Άνθρωπος» – το βίντεο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανασυνθέσει με ακρίβεια τα πρόσωπα των:

Ελένης Τοπαλούδη

Κυριακής Γρίβα

Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

Σοφίας Σαββίδου

Πολυξένης Μπέρδου

Ερατούς Μανωλακέλλη

Ντόρας Ζαχαριά

Στόχος του βίντεο δεν είναι να “σοκάρει”, αλλά να αποκαταστήσει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από κάθε γυναικοκτονία. Να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να δει αυτές τις γυναίκες όχι ως υπόθεσεις, αλλά ως πρόσωπα.

Μέσα από μια σύντομη αλλά ουσιαστική αφήγηση, ακούγεται η φράση που συνοψίζει την αλήθεια τους:

«Κάποτε ήμουν απλά μία κοπέλα

[…] Και έγινα όνομα σε τίτλο ειδήσεων.

Φωτογραφία σε ρεπορτάζ λίγων λεπτών.

Άλλη μία γυναικοκτονία».

«Δηλώνω παρούσα», «φτάνει», «σήμερα η φωνή μου δεν χάνεται στο σκοτάδι όταν πω φοβάμαι, πίστεψέ με, όταν δεις σημάδια δράσε, μην με αφήσεις να γίνω άλλη μια φωτογραφία. Κράτα με ζωντανή σε κάθε σου αντίδραση, σε κάθε σου απόφαση. Σήμερα σου ζητάω να προστατεύσεις όλες όσες ζουν», είναι μερικά από τα μηνύματα που ακούγονται στο βίντεο.

Τη δημιουργία του βίντεο επιμελήθηκε ο Αντώνης Αγγελίδης, τραγουδοποιός, βιντεογράφος και Αντιπρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος»ο οποίος υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τη μουσική σύνθεση και την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Το κείμενο της αφήγησης έχει γραφτεί από τη Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Πρόεδρο του «Γίνε Άνθρωπος». Την τελική φωνή και παρουσία στο βίντεο δίνει η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του «Γίνε Άνθρωπος», η οποία δίνει συνέχεια στη φωνή τους.

Το βίντεο θέτει στο επίκεντρο μια απλή, αλλά συχνά ξεχασμένη αλήθεια: Πίσω από κάθε δολοφονία υπήρχε μια γυναίκα που μπορούσε να σωθεί – αν η κοινωνία είχε δράσει νωρίτερα.

Και συνοψίζεται στο κάλεσμα: «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε άνθρωπος.