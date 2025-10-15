Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με φορτηγό στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, στην Αττική Οδό, μετά το κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Λόγω του ατυχήματος έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις 10 – 15 λεπτά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.