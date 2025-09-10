Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραία - Αναφορές για ελαφρά τραυματίες - Real.gr

του Θεοδόση Πάνου

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μικράς Ασίας όταν τραμ έπεσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου λεωφορείου την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».



