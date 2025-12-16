Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του προϋπολογισμού - Real.gr

Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν ότι «ο νέος προϋπολογισμός φέρνει ένταση της φοροληστείας και βαθύτερη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος», ενώ τόνισαν ότι «είναι προϋπολογισμός πολέμου, γιατί εντάσσεται πλήρως στη λογική της πολεμικής οικονομίας και της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών».

Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του προϋπολογισμού πραγματοποίησαν εργαζομένοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι, γυναίκες και συνταξιούχοι.

Στην συγκέντρωση παρευρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν ότι «ο νέος προϋπολογισμός φέρνει ένταση της φοροληστείας και βαθύτερη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος», ενώ τόνισαν ότι «είναι προϋπολογισμός πολέμου, γιατί εντάσσεται πλήρως στη λογική της πολεμικής οικονομίας και της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών».

«Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, γυναίκες, νέοι και νέες, από τα μπλόκα της αξιοπρέπειας και της επιβίωσης σας φέρνουμε ένα μεγάλο αγωνιστικό χαιρετισμό και ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μας για την αμέριστη συγκλονιστική και συγκινητική συμπαράστασή σας» τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

«Βγήκαμε στα μπλόκα παλεύοντας κυριολεκτικά για την επιβίωσή μας, ανατρέψαμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και φτάσαμε στην εθνική οδό και σε κεντρικά κομβικά και στρατηγικά σημεία και στα τελωνεία σε όλη τη χώρα. Μαζί ακυρώσαμε την προσπάθεια του κοινωνικού αυτοματισμού που ήταν η συνέχεια της κρατικής καταστολής για να δυσφημίσουν τον αγώνα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων» σημείωσε.

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις γιατί αυτή δημιουργεί και τα προβλήματα και το κλείσιμο των δρόμων» τόνισε και υπογράμμισε ότι «δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης απέναντι στην πολιτική της ΚΑΠ».

Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας μετέφερε το μήνυμα του 39ου συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ όπου αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρώτη δύναμη η ΔΑΣ σημειώνοντας ότι είναι ένα αποτέλεσμα «που κερδήθηκε μέσα στους χώρους δουλειάς από την αταλάντευτη και ακούραστη προσπάθεια των ταξικών δυνάμεων να αλλάξουν την κατάσταση στα Σωματεία και στις Ομοσπονδίες. Αυτό το αποτέλεσμα θα κατατεθεί στην οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς».

«Σήμερα, τόνισε ο Δημήτρης Βιτάλης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) «είμαστε εδώ γιατί μας έχουν φέρει στο όριο» και είπε ότι ο προϋπολογισμός «είναι επίθεση στους μικρούς επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, στους εργαζόμενους. Και είναι δώρο στους μεγάλους ομίλους, στις αλυσίδες, στο μεγάλο κεφάλαιο».

«Δεν ανεχόμαστε να θυσιάζονται οι ανάγκες μας για σύγχρονες πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές, οι κόποι και τα όνειρά μας, στο “βωμό του κέρδους”, της πολεμικής προετοιμασίας», τόνισε η Ελευθερία Γιαννούλα, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικού.

Αναφέροντας ότι ενώ «ο προϋπολογισμός μειώνει τις δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 42 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγµή στα Πανεπιστήμια μας “κυκλοφορούν” εκατοµµύρια που καταλήγουν “επιλεκτικά” σε επιχειρηµατικούς οµίλους, µέσω των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας και ΝΑΤΟικών – Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων για πολεµικούς σκοπούς, για να σκοτώνονται οι λαοί για τα κέρδη των λίγων».

Ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, Σμήναρχος ε.α. (ΤΤΗ) και Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), καθώς και του Συντονιστικού Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών κατήγγειλε τον «πολεμικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης», ενώ χαρακτήρισε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ‘Αμυνας «μια ταφόπλακα, μια λαιμητόμο για τα μόνιμα στελέχη κι ιδιαίτερα τους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς κι υπαξιωματικούς».

Ο Βάλσαμος Συρίγος, γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού επισήμανε πως «οι φόροι που λεηλατούν το εισόδημα του λαού αυξάνονται στα 73 δισ. ευρώ. Τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα δεν προορίζονται για την ανακούφιση του λαού, των εργατών, των λαϊκών στρωμάτων, αλλά για τους επιχειρηματικούς ομίλους».

«Ο προϋπολογισμός φέρνει ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης και παραπέρα προσαρμογή στις επιταγές της πολεμικής οικονομίας, προμηνύοντας νέες θυσίες στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ» σημείωσε.

Επισήμανε, ακόμη, πως «ο προϋπολογισμός του 2026 πατάει πάνω σε όλο το αντεργατικό οικοδόμημα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Β. Συρίγος υπογράμμισε ότι «για να δυναμώσει το εργατικό κίνημα και να περάσει στην αντεπίθεση αποτελούν βασική προϋπόθεση η μαζικοποίηση των σωματείων και η ίδρυση δεκάδων νέων σε κάθε χώρο δουλειάς, μαζί με την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης ώστε οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας και των θυσιών για τα κέρδη του κεφαλαίου, στη ΓΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΥ και συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα».

«Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στους αγρότες που αντιπαλεύουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, γιατί ο κοινός μας αγώνας ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων είναι ένας και ενιαίος. Ο αγώνας τους για αξιοπρεπές εισόδημα είναι δεμένος με τον αγώνα των εργαζομένων για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας» είπε ο Β. Συρίγος ο οποίος κατέθεσε και συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο.

