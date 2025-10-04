Συλλήψεις ανηλίκων που έκλεβαν στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr

Οι ανήλικες μπήκαν σε κατάστημα σε κεντρική οδό της Αθήνας όπου αφαίρεσαν πλήθος προϊόντων.

Από την Ομάδα Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, απογευματινές ώρες της 3-10-2025, τέσσερις ανήλικες που αφαίρεσαν προϊόντα από κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω ανήλικες μπήκαν σε κατάστημα σε κεντρική οδό της Αθήνας όπου αφαίρεσαν πλήθος προϊόντων, τα οποία τοποθέτησαν σε σακούλα κατά την έξοδό τους από το κατάστημα.

Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου άμεσα τις ακινητοποίησαν ενώ σε έλεγχο εντός της σακούλας εντόπισαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.