Συλλήψεις για εμπρησμό στην Πάτρα: Ομολόγησε ο 19χρονος - Τον εβγαλαν φωτογραφία μαζί με τον 27χρονο οι κάτοικοι - Φωτογραφίες ντοκουμέντα - Real.gr

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα, διακρίνονται οι τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει, λίγο πριν υπάρξει φωτιά στα σημεία από τα οποία πέρασαν.

Στην πρώτη φωτογραφία, διακρίνεται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Οι κινήσεις του συλληφθέντα καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο.

Μάλιστα, ο 25χρονος φαίνεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ όταν τον προσέγγισαν για να τον συλλάβουν, ενώ κατά την μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού.

Σε άλλες φωτογραφίες ντοκουμέντα διακρίνονται οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος που συνελήφθησαν να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Και οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε προσαγωγή ενός ακόμα ατόμου, το οποίο κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην περιοχή Αρόη Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο Κυριάκος Καπετανάκης και ο γιος του Νίκος κάνοντας έρευνα στην περιοχή γύρω από το σπίτι του που κάηκε στα Τσουκαλέικα,εντόπισε μία φιάλη υγραερίου την οποία φωτογράφισαν δίνοντας στη δημοσιότητα την εικόνα.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται στις περιοχές όπου δοκιμάζονται και εξετάζουν βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων για τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για το πρώτο μέτωπο που ξέσπασε την Τρίτη στην Αχαΐα, για τη φωτιά στον Γυμνότοπο Πρέβεζας αλλά και στη Χίο, εξετάζεται η έναρξη να οφείλεται σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, για τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Συχαινά Πάτρας, Βόνιτσα και Φλάμπουρα Πρέβεζας εξετάζονται οι εμπρησμοί.

Ίσωμα και Βασιλικό Αχαΐας

Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν στοιχεία και μαρτυρίες που εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μάλιστα, έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες για την εξέταση των στοιχείων.

Συχαινά Πάτρας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχονται μαρτυρίες και βίντεο που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις τουλάχιστον δυο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Γυμνότοπος Πρέβεζας

Υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε δασώδη περιοχή να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Χίος

Εξετάζεται η φωτιά να ξέσπασε από πυλώνες υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ δίπλα σε ανεμογεννήτριες και υπάρχουν σχετικές εξετάσεις και βίντεο που εξετάζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Κοιλιωμένο Ζακύνθου

Υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν παλιό γνώριμο των Αρχών. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ πρόκειται για έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για τις ενάρξεις δύο πυρκαγιών στην ίδια περιοχή. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και είναι εκ νέου ύποπτος.

Παλιάμπελα και Βατός στη Βόνιτσα

Ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιών: 3:00, 3:30 και 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης. Στελέχη της Πυροσβεστικής δήλωσαν πως οι φωτιές ξέσπασαν σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης. Υπάρχουν καταθέσεις και ενδείξεις που οδηγούν σε δύο υπόπτους που αναμένεται να κληθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Φλάμπουρα Πρέβεζας

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό που κατευθύνουν τις έρευνες σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του που είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.