Συλλήψεις για μεταφορά παράνομων μεταναστών στον Έβρο - Real.gr

Οι διακινητές συνελήφθησαν για μεταφορά 11 μη νόμιμων μεταναστών.

Συνελήφθησαν την 22-2-2026, σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, 3 αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, συνέλαβαν τους άλλους δύο διακινητές, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου και Ορεστιάδας.