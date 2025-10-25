Συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Βέροιας και στον Έβρο - Real.gr

Quantcast
Συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Βέροιας και στον Έβρο

14:00, 25/10/2025
Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν δύο οδηγοί οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας και σε επαρχιακή οδό του Έβρου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας πληροφορίες από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, εντόπισαν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας, φορτηγό με επικαθήμενο που οδηγούσε 59χρονος.

Σε έλεγχο που ακολούθησε σε συνεργασία με υπαλλήλους του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, μέσα στο επικαθήμενο εντοπίστηκαν κρυμμένοι σε καρότσα, πίσω από παλέτες με εμπορεύματα, έντεκα αλλοδαποί, οι οποίοι δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι αλλοδαποί εισήλθαν αεροπορικώς σε γειτονική χώρα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημα με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν το φορτηγό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, όταν διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα τέσσερις μετανάστες.

Αρχικά ο οδηγός εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και σε σήμα στάσης δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

