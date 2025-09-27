Συλλήψεις στο Αγκίστρι για παράνομη απόρριψη αποβλήτων - Real.gr

Quantcast
Συλλήψεις στο Αγκίστρι για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

23:25, 27/09/2025
Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγκίστρι, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβάλλοντος, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν υγρά και στερεά λύματα σε περιοχές που κατέληγαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από αυτούς εντοπίστηκαν να αδειάζουν φορτηγά με υγρά απόβλητα σε πλαγιά δασικής περιοχής, ενώ ένας ακόμη κατελήφθη να απορρίπτει μπάζα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις σε απότομη πλαγιά.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτοψία και περιβαλλοντικό έλεγχο. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις, με αποτέλεσμα, εκτός από τις συλλήψεις των οδηγών και δύο υπαλλήλων συνεργαζόμενου εργολάβου, να βεβαιωθούν 15 διοικητικά πρόστιμα.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις: τριών οχημάτων, ισάριθμων πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας καθώς και ενός φύλλου ταχογράφου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

