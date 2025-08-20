Σύλληψη 22χρονου για βιασμό 66χρονης σε χωριό της Ηλείας - Real.gr

Quantcast
Σύλληψη 22χρονου για βιασμό 66χρονης σε χωριό της Ηλείας

23:15, 20/08/2025
Τι φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Σοκ σε χωριό της Ηλείας!

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης γυναίκας!

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του!

Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με τον δράστη να αντιμετωπίζει σοβαρότατη κατηγορία.

