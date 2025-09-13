Σύλληψη 23χρονου για ναρκωτικά στον Πειραιά - Real.gr

Στα "χέρια" του Λιμενικού έπεσε ένας 23χρονος ημεδαπός στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Εκεί εντοπίστηκε ο 23χρονος να μεταφέρει μέσα στο μπουφάν του μια πλαστική συσκευασία με 152 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,5 γραμμαρίων.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω ανάλυση, ενώ η εκτιμώμενη αξία τους φθάνει περίπου τις 9.500 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.