Σύλληψη 23χρονου και δύο συνεργών του στην Ηλιούπολη για ληστεία και εκβίαση - Real.gr

Σύλληψη 23χρονου και δύο συνεργών του στην Ηλιούπολη για ληστεία και εκβίαση

20:15, 29/09/2025
Με την απειλή χρήσης μαχαιριών, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, ένας 23χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία και εκβίαση», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, μαζί με ακόμη δύο άτομα, απογευματινές ώρες του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ηλιούπολης, μετέβησαν σε προγραμματισμένη συνάντηση με 21χρονο στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας.

Εκεί με την απειλή χρήσης μαχαιριών, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν ενώ καθημερινά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τον παθόντα προκειμένου με την απειλή διάπραξης νέας επίθεσης σε βάρος του, να του αποσπάσουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.

Άμεσα μετά από την καταγγελία του περιστατικού στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως δράστη της ληστείας και της εκβίασης και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

