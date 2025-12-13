Σύλληψη 30χρονου στο κέντρο της Αθήνας για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων - Real.gr

Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης συνελήφθη, στο κέντρο της Αθήνας, ένας 30χρονος Λίβυος, κατηγορούμενος για κλοπή και βία κατά των αστυνομικών Αρχών.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, ο 30χρονος που επέβαινε σε συρμό Μετρό αφαίρεσε από 74χρονο επιβάτη κινητό τηλέφωνο χωρίς να γίνει αντιληπτός και διέφυγε.

Στη συνέχεια όταν ο επιβάτης διαπίστωσε την κλοπή και αναζήτησε τηλεφωνικά τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του, ο κατηγορούμενος απάντησε και απαίτησε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ για να του επιστρέψει το κινητό τηλέφωνο.

Το θύμα ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης και άμεσα αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας τον 30χρονο δράστη και τον συνέλαβαν.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.