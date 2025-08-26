Σύλληψη 31χρονου στη Ρόδο για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ερευνάς που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ,εντοπίστηκε εσωτερικού τύπου καλλιέργεια κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο .

Από τον χώρο κατασχέθηκαν:

4 φυτά κάνναβης, ύψους έως 160 εκατοστά, εντός ειδικά

διαμορφωμένου χώρου και υπό ελεγχόμενες συνθήκες ανάπτυξης

εξοπλισμός αποτελούμενος από τεχνικά μέσα ελέγχου θερμότητας και

υγρασίας.

Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους -50- γραμμαρίων

Ζυγαριά ακριβείας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου ,ενώ η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης της ΕΛΑΣ στο Νότιο Αιγαίο για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.