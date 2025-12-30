Σύλληψη 35χρονου στα Καλύβια: Ετοίμαζε νέα δολοφονία - Real.gr

Το συμβόλαιο θανάτου που σχεδίαζε ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια για την εκτέλεση τεσσάρων στελεχών της Greek Mafia.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε πολυτελή κατοικία στα Καλύβια συνελήφθη από το ελληνικό FBI ο αρχιεκτελεστής της λεγόμενης ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τέσσερις δολοφονίες, ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα ακόμα ηχηρό συμβόλαιο θανάτου σε βάρος ηγετικού στελέχους της Greek Mafia.

Με μια αιφνιδιαστική επιχείρηση σε μισθωμένη κατοικία στα Καλύβια, πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες στον 35χρονο ομογενή από τη Γεωργία, την περασμένη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Ο 35χρονος θεωρείται «δεξί χέρι» του φερόμενου αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, του περιβόητου «Εντικ», ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι και κινεί τα νήματα των εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα μέσω των στενών συνεργατών του. Με την πρόσφατη σύλληψη, οι Αρχές πιστεύουν πως κατάφεραν να χαλάσουν τα σχέδια των μαφιόζων για μία ακόμα δολοφονία αντίπαλου στελέχους εγκληματικής οργάνωσης.

Ο «καθαριστής»

Σύμφωνα με τις πηγές, ο κατηγορούμενος ως αρχιεκτελεστής συνδέεται με έναν άλλον άνδρα που είχε συλληφθεί στην ίδια περιοχή στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Μιάμιση εβδομάδα πριν από τη σύλληψη του 35χρονου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος -και συγκεκριμένα της Δίωξης Ναρκωτικών- συνέλαβαν, επίσης στα Καλύβια, έναν 37χρονο από την Κρήτη. Επρόκειτο για γνωστό κακοποιό και σεσημασμένο με καταδίκες και αποδράσεις, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε τον «καθαριστή» της μαφίας, καθώς ο ρόλος του ήταν να σβήνει τα ίχνη των δραστών, μέσω κλοπής επιχειρησιακών οχημάτων, πλαστογράφησης πινακίδων κυκλοφορίας και ανεύρεσης «καθαρού» οπλισμού για την εκτέλεση συμβολαίων θανάτου. Στο εσωτερικό της αποθήκης του κακοποιού από την Κρήτη οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, εκτός όλων των άλλων, εντόπισαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε παρόμοιο νόμιμο όχημα ίδιου χρώματος και μάρκας, ενώ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ανευρέθηκαν δύο Καλάσνικοφ, τρία πιστόλια και ένα μπιτόνι βενζίνης.

Τα παραπάνω είναι όσα ακριβώς χρειάζεται κάποιος προκειμένου να εκτελέσει ένα συμβόλαιο θανάτου, δηλαδή ένα «καθαρό» αυτοκίνητο, «καθαρά» όπλα, αλλά και εύφλεκτο υγρό για να κάψει το επιχειρησιακό όχημα και να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ο εξοπλισμός αυτός συγκεντρώνεται σε ένα σημείο μόνο όταν είναι έτοιμος να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν τη σύνδεση μεταξύ των δύο συλληφθέντων στα Καλύβια και μάλιστα τον ενδεχόμενο ρόλο τους σε επιχείρηση δολοφονίας του τελευταίου σημαντικού αρχηγού της Greek Mafia, τον οποίο εκτιμάται ότι είχαν στο στόχαστρο τα μέλη της ρωσόφωνης μαφίας.

Ελεγχος

Η εγκληματική οργάνωση των ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης θεωρείται ότι έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στη μάχη για τον έλεγχο του υποκόσμου της χώρας, παίρνοντας τα ηνία σε μια σειρά από παράνομες δραστηριότητες. Για να το πετύχουν αυτό, οι ρωσόφωνοι έπρεπε να βγάλουν από τη μέση τα πιο σημαντικά ονόματα της Greek Mafia. Σε αυτή την επιχείρηση εκκαθάρισης των αντιπάλων τους, ο ρόλος του 35χρονου συλληφθέντος φαίνεται πως ήταν κομβικός.

Το Πάσχα του 2022 κατηγορείται ότι εκτέλεσε τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον τότε υπαρχηγό της εγχώριας μαφίας. Το 2023 φέρεται να πάτησε τη σκανδάλη εκτελώντας τους δύο πιο έμπιστους ανθρώπους του «θείου Τζο», όπως ήταν το προσωνύμιο του Γιάννη Σκαφτούρου στον κόσμο της νύχτας, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη.

Σε βάρος του 35χρονου εκκρεμή άλλη μία σοβαρή υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη δολοφονία στην οποία εμπλέκεται, η οποία αφορά επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της Greek Mafia, τον Βαγγέλη Ζαμπούνη, που εκτελέστηκε έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη δολοφονική ενέργεια φέρεται να πήρε μέρος και ο αδελφός του 35χρονου, με τον ρόλο του να εντοπίζεται σε αυτόν της υποστηρικτικής ένοπλης ομάδας στον χώρο του εγκλήματος.

Η συγκεκριμένη δολοφονία επίσης θεωρείται σημαντική, με δεδομένη τη σύνδεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη με τον τελευταίο «ιστορικό αρχηγό» της Greek Mafia που έχει μείνει ζωντανός από την ανηλεή επίθεση της ρωσόφωνης μαφίας, καθώς κρατείται στις φυλακές.

Αμοιβή ενός εκατομμυρίου

Αλλωστε, από υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του αρχηγού των Ρώσων και στελεχών της μαφίας, διαπιστώθηκε πως ο «Εντικ», από το Ντουμπάι, έδινε αμοιβή 1 εκατ. ευρώ σε όποιον σκοτώσει το τελευταίο «βαρύ» όνομα της ελληνικής μαφίας, κάτι που μάλλον φαίνεται πως είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας ο άνθρωπος που συνελήφθη στα Καλύβια.

Πλέον, έπειτα από τη σύλληψη του 35χρονου, οι έρευνες του ελληνικού FBI επικεντρώνονται στον εντοπισμό και στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι και ο αδελφός του συλληφθέντος. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα εκτιμάται ότι επίσης έχουν λάβει μέρος στην εκκαθάριση ηγετικών στελεχών της Greek Mafia τα προηγούμενα χρόνια.