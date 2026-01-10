Σύλληψη 37χρονου στη Νίκαια για κατοχή κοκαΐνης - Real.gr

Ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν σε ισόγειο διαμέρισμα στη Νίκαια Αττικής, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 37χρονου ημεδαπού.

Ο συλληφθείς προκειμένου να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά του, είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εικόνας, επιτηρώντας τις εισόδους και το άμεσο περιβάλλον του χώρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολυήμερη επιτήρηση και σε αυτήν συμμετείχαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του λιμενικού.

Ο 37χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και για απείθεια. Κατά τη νόμιμη έρευνα σε ισόγειο διαμέρισμα στη Νίκαια, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εικόνας, δύο συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 25,3 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, τέσσερα μεταλλικά κουτάλια με υπολείμματα της ουσίας, καθώς και φορητό υπολογιστή και τάμπλετ.

Ακολούθησε δεύτερη νόμιμη έρευνα σε διαμέρισμα παρακείμενης πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος. Εκεί κατασχέθηκαν 2.060 ευρώ σε μετρητά, δύο κάμερες επιτήρησης που κάλυπταν τις εισόδους των διαμερισμάτων και μεγάλο τμήμα της οδού, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και κλειδιά που αντιστοιχούσαν στο ισόγειο διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, κατασχέθηκε επιπλέον δίκυκλο όχημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέσο διακίνησης και πώλησης ναρκωτικών ουσιών.