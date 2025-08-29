Σύλληψη 38χρονου στον Ταύρο – Κατασχέθηκαν όπλα, κροτίδες, ναρκωτικά και 8.360 ευρώ - Real.gr

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά βρέθηκε 38χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη το πρωί της 23ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Ταύρου.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας.

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, ρουχισμό με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με γεμιστήρα και έξι φυσίγγια, 62 ακόμη φυσίγγια, σπαθί, ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες, δύο μάσκες τύπου full face, μάσκα κάλυψης προσώπου, αυτοσχέδιο βεγγαλικό, 28 κροτίδες, μικροποσότητα ναρκωτικών, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, ναρκωτικών και βεγγαλικών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.