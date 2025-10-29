Σύλληψη 49χρονου που παρέδωσε στον ανήλικο γιο του δύο φωτοβολίδες τις οποίες ενεργοποίησε - Real.gr

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 26-10-2025 σε γήπεδο των Αμπελοκήπων, από αστυνομικούς που είχαν διατεθεί σε μέτρα τάξης, 49χρονος ημεδαπός ο οποίος παρέδωσε στον υιό του, κάτω των 12 ετών, 2 φωτοβολίδες, τις οποίες ενεργοποίησε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον ανήλικο υιό του, ηλικίας κάτω των 12 ετών, 2 φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες ενεργοποίησε ο ανήλικος.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.