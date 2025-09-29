Σύλληψη 52χρονου για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη - Real.gr

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 52χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγ. Ιωαν. Ρέντη, κατηγορούμενος για ληστεία με την απειλή όπλου σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου 2025 εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής φορώντας κράνος και, υπό την απειλή πιστολιού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό, διαφεύγοντας στη συνέχεια με μοτοσυκλέτα.

Μετά από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 52χρονο και τον εντόπισαν το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, γεμιστήρας, 53 φυσίγγια, κράνος και το χρηματικό ποσό των 725 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.