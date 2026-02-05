Το χρονικό της σύλληψης του Σμηνάρχου για κατασκοπεία, πώς δρούσε - BINTEO - Real.gr

Σύμφωνα με πηγές, «πρόκεται για τη μεγαλύτερη κατασκοπεία, και μάλιστα εκ των έσω, στις ένοπλες δυνάμεις». Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, Ο συληφθείς είναι υψηλόβαθμος στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα για Σμήναρχος, ο οποίος συνελήφθη σε βάση στη Νότια Αττική, και ειδικότερα, στο Καβούρι. Όπως αποκαλύφθηκε, έδινε διαβαθμισμένες πληροφορίες των Ελληνικών Αεροπορικών Δυνάμεων, αλλά και απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ στην Κίνα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έστελνε με κωδικοποιημένο τρόπο, πολύ δύσκολα να εντοπιστεί ότι πληροφορίες είχε προς την Κίνα με έναν περίεργα διαβαθμισμένο τρόπο

Στη έρευνα ενεπλάκησαν 3 υπηρεσίες. Η ΕΥΠ, ο 5ος κλάδος ΓΕΕΘΑ καθώς και το τμήμα κατασκοπείας του ΝΑΤΟ, που παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τον αξιωματικό. Αποφασίστηκε να γίνει σήμερα η σύλληψή του, στην μονάδα στην νότια Αττική, έπειτα από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να στείλει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πληροφοριών στην Κίνα.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι ήταν αποσπασμένος στο Επιτελείο Γ4 που είνα η πληροφορική επικοινωνία, από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών από ασκήσεις και άλλες απόρρητοι έξοδοι αεροσκαφών.

Η εισαγγελέας που ήταν επικεφαλής της ομάδας συνοδευόταν από πολυάριθμο στρατιωτικό κλιμάκιο και ο αξιωματικός έδειξε να ξαφνιάζεται.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλον αξιωματικό.