Σύλληψη δύο 13χρονων για κλοπή πορτοφολιού στο Μετρό «Κορυδαλλός» - Real.gr
Σύλληψη δύο 13χρονων για κλοπή πορτοφολιού στο Μετρό «Κορυδαλλός»

18:15, 15/11/2025
Φωτογραφία: Intime

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ηλικίας μόλις 13 ετών, στον Σταθμό Μετρό «Κορυδαλλός», κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν μια 19χρονη στον χώρο του σταθμού και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από την τσάντα της το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.

Οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στους χώρους του σταθμού, εντόπισαν άμεσα τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

