Σύλληψη δύο 14χρονων που έσπαγαν παγκάκια - Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό εκτός υπηρεσίας - Real.gr

Σύλληψη δύο 14χρονων που έσπαγαν παγκάκια – Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

17:30, 10/08/2025
Φωτογραφία: Intime

Στη σύλληψη δύο 14χρονων, οι οποίοι τραυμάτισαν μία αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όταν προσπάθησε να τους αποτρέψει να σπάσουν παγκάκια, στην Κηφισιά, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κόκκοτα 2, κοντά στο Άλσος Κηφισιάς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η αστυνομικός, 46 ετών, η οποία ήταν εκτός υπηρεσίας, περνούσε από το σημείο όταν είδε τους ανήλικους να σπάνε τα παγκάκια και επιχείρησε να τους αποτρέψει. Ο ένας από αυτούς, όμως, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά.

Λίγο αργότερα οι ανήλικοι συνελήφθησαν από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια σε βάρος του ενός, και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αυτού που τραυμάτισε την αστυνομικό.

Οι δύο 14χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

