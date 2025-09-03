Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον Κορυδαλλό - Real.gr

Quantcast
Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον Κορυδαλλό

18:45, 03/09/2025
Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον Κορυδαλλό

Δύο άτομα, ηλικίας 24 και 23 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου 2025 από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλλήψεις έγιναν μετά από πληροφορίες για όχημα που μετέφερε απόβλητα προς την περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες να απορρίπτουν στερεά υλικά τόσο στον λόφο όσο και παραπλεύρως οδού. Στο σημείο έφτασε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα του ΚΟΚ για έλλειψη ΚΤΕΟ και παράνομη μεταφορά προϊόντων. Το όχημα κατασχέθηκε. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

