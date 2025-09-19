Σύλληψη εφοριακού που ζήτησε «φακελάκι» για να μην επιβάλει πρόστιμο στην Κεντρική Μακεδονία - Real.gr

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος στην Κεντρική Μακεδονία κατηγορούμενος για χρηματισμό όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του εφοριακού μέσω οργανωμένης παγίδευσης. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία.

Σε βάρος το επίορκου υπαλλήλου συντάσσεται δικογραφία και αύριο αναμένεται να οδηγεί στη Δικαιοσύνη.