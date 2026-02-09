Σύλληψη σμηνάρχου: Πώς στρατολογήθηκε από την Κίνα, πού στρέφουν τις έρευνες οι Αρχές - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας με «πρωταγωνιστή» τον 54χρονο σμήναρχο

του Θεοδόση Πάνου

Οι κινέζοι φαίνεται να τον «ξεψάχνισαν» μέσω διαδικτύου προτείνοντάς του εργασία με πλουσιοπάροχες αμοιβές σε εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας και γεωστρατηγικής.

Για να δουν μάλιστα τις ικανότητές του ζήτησαν, χωρίς ο «χειριστής» του να έχει αποκαλύψει την ταυτότητα του, να κάνει μια γεωστρατηγική ανάλυση για το τι συμβαίνει στις δυτικές χώρες σε σχέση με τη Ρωσία και την απειλή που ενδεχομένως αποτελεί για την Ευρώπη.

Ωστόσο, στην ΕΥΠ πιστεύουν ότι κάποιος που τον γνώριζε και γνώριζε και τα «πάθη του» αλλά και την αγάπη του για το χρήμα πρότεινε στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες να τον προσέξουν.

Τα στοιχεία ταυτότητας που έδωσε ο Κινέζος πράκτορας προφανώς και είναι ψεύτικα, ωστόσο οι Αμερικανοί, σύμφωνα με πληροφορίες της Real, όχι μόνο ξέρουν την πραγματική του ταυτότητα αλλά διαθέτουν και φωτογραφία του Κινέζου.

Εδώ και 20 μήνες, ο 54χρονος φαίνεται να συνεργάζεται με τον πράκτορα γνωρίζοντας πως δουλεύει με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τον δήθεν ρόλο μιας γυναίκας μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, απλώς ήταν παρούσα σε μία συνάντηση.