Quantcast
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα» - Real.gr
real player

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

22:10, 11/12/2025
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

«Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ. Υπουργών να είναι μόνο η αρχή» αναφέρουν σε κοινό Δελτίο Τύπου οι Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας 2017 και Συγγενών Θανόντων & Εγκαυματιών 23/7/2018 στην Αν. Αττική, με αφορμή τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για τους πληγέντες στις δύο πολύνεκρες τραγωδίες.

Το δελτίο τύπου των δύο συλλόγων αναφέρει τα εξής:”Επτάμιση χρόνια από την κόλαση της 23ης Ιουλίου 2018, οχτώ χρόνια μετά τον ορυμαγδό της 15ης Νοεμβρίου 2017 -με την απώλεια αγαπημένων μας, με τα εγκαύματα, με όλες τις μέρες και νύχτες πόνου και αγωνίας- η Πολιτεία αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε εμάς, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες θύματα των δύο τραγωδιών. Από πλευράς μας, πρώτα ηθικά και στο πλαίσιο της αποστολής μας για την προαγωγή της ζωής, της προστασίας των δικαιωμάτων όλων ημών και της δικαιοσύνης, ζητούμε εξαρχής και πάντοτε την ουσιαστική στήριξη σε όσα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά θέματα. Μια παρακαταθήκη για όλες τις επόμενες γενιές με την ελπίδα να μη χρειαστεί να θεσπίζονται μέτρα ελάφρυνσης για όποια εν μέρει ανακούφιση, αλλά να μη συμβαίνουν τραγωδίες. Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα μας, ζώντες και νεκρούς· να μην μετράμε σε αυτή τη χώρα ζωές χαμένες από τα ίδια λάθη, που δυστυχώς επαναλαμβάνονται.

Το μεγαλύτερο χρέος της Πολιτείας, η πρόληψη και η προστασία όλων μας. Η θεσμοθέτηση των όποιων μέτρων κατόπιν προσωπικής ευαισθητοποίησης και ενεργειών των κ.κ. Υπουργών δείχνουν ότι – έστω και τώρα-κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους απέναντι σε εμάς. Ευχαριστούμε αυτούς τους Ανθρώπους πρώτα, που με ενσυνείδηση στέκονται πλάι μας. Αλλά το «ευχαριστούμε» δεν σβήνει την πικρή αλήθεια: Άνθρωποι μας και εμείς δεν είχαμε εισακουσθεί ποτέ μέχρι τώρα και αρκετοί παραμένουν ακόμη δυστυχώς αφανείς. Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν χωρίς ουσιαστική κρατική φροντίδα· χωρίς να υπάρξει άμεση, πλήρης και ολοκληρωμένη αποκατάσταση για τους συγγενείς και τα θύματα. Παρότι αναγνωρίζεται εκ των υστέρων η ανάγκη αποκατάστασης, αντί την 24η Ιουλίου 2018 και 16η Νοεμβρίου 2017 ως όφειλε, εξακολουθούμε να κινούμαστε σε δύο ταχύτητες, καθώς άνθρωποι μένουν εκτός και αυτών των μέτρων. Όχι πια λόγω αδιαφορίας, αλλά λόγω καθυστέρησης που κρατά 8 σχεδόν χρόνια – χρόνια δύσκολα, χρόνια απώλειας, χωρίς δυνατότητα μέριμνας και ασφάλειας.

Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη. Ζητούμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα, όσων είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει ριζικά, όσων μείναμε πίσω με πληγωμένες ψυχές και αβεβαιότητα. Ελπίζουμε η στήριξη που βρήκαμε στο πρόσωπο των κ.κ.Υπουργών να είναι μόνο η αρχή· ότι δεν θα μείνουν όντως άνθρωποι μας πίσω και θα εξαλειφθούν ανισότητες για όσους συγγενείς και θύματα αδικούνται μέχρι σήμερα. Ότι το κράτος θα μαθαίνει από τα λάθη του, δεν θα τα επαναλαμβάνει και θα προνοεί για την ασφάλεια όλων μας. Ότι δεν θα υπάρξουν πότε ξανά πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» και όποιος υποφέρει στην Ελλάδα, με όποιο τραγικό γεγονός, θα δικαιούται πλήρη, άμεση αποκατάσταση, κοινωνικά, οικονομικά, δικαιικά. Σε αυτούς που έδωσαν αυτήν την υποστήριξη – λέμε «ευχαριστώ». Σε όσους και όσα χάθηκαν – λέμε «δεν ξεχνούμε». Για όσους αδικούνται είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε για το καλύτερο για όλους”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

20:41 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

23:00 11/12
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:47 11/12
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

22:45 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

22:30 11/12
Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

22:30 11/12
Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

22:15 11/12
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

22:10 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved