Σύλλογος Πληγέντων Τεμπών για ΣΔΟΕ: «Δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε!» - Real.gr

Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023», εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή την έρευνα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στα γραφεία του συλλόγου.

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: Δυστυχώς, φούσκωσαν τα μυαλά της

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα «παιχνίδια» με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας! Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος.

Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι.

Δεν τρομοκρατούμαστε!

Δεν σταματάμε!

Συνεχίζουμε!

Τα μέλη του ΔΣ: