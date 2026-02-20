Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Πρυτανείας Παν. Κρήτης για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Real.gr

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Όπως αναφέρει: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, εμβληματική προσωπικότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και μία από τις πλέον διεθνώς αναγνωρισμένες Ελληνίδες διανοούμενες.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε σημαντική βυζαντινολόγος και πρωτοπόρος ακαδημαϊκός, καθώς και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρύτανη και καγκελαρίου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το επιστημονικό της έργο και η δημόσια παρουσία της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μελέτη της ιστορίας, στον ευρωπαϊκό διάλογο και στη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού».

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχε την τιμή να συνδεθεί πνευματικά με τη σπουδαία αυτή μορφή και αναγνωρίζοντας τη συμβολή, το κύρος και τη διαχρονική της προσφορά στο πεδίο της επιστήμης και της διανόησης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης την ανακήρυξε επίτιμη διδάκτορα.

«Η μνήμη και το έργο της θα συνεχίσουν να εμπνέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και τις επόμενες γενιές ερευνητών και ερευνητριών. Ως φόρος τιμής στη μνήμη της, η Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, που φέρει το όνομά της («Συλλογή Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ»), θα παραμείνει ανοικτή στο κοινό το επόμενο τριήμερο, κατά τις ώρες 17:00-20:00 (Βερνάρδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου)», τονίζει η πρυτανική Αρχή.

Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και τιμά τη μνήμη μιας γυναίκας που υπηρέτησε με συνέπεια τη γνώση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ