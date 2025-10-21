Συλλυπητήρια του Ν. Δένδια για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - Real.gr

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 21, 2025

«Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» καταλήγει ο κ. Δένδιας.