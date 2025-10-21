Quantcast
Συλλυπητήρια του Ν. Δένδια για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - Real.gr
Συλλυπητήρια του Ν. Δένδια για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου

23:00, 21/10/2025
Συλλυπητήρια του Ν. Δένδια για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

«Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Ροή Ειδήσεων

